Blijkbaar niet nieuw, maar wel voor ons, dus blijkbaar kijken we niet vaak genoeg achter het gordijn van ons eigen gelijk. Het gehele werk van Nederlandse marineofficier Maurits Rudolph Ver Huell (wiki) - uit de tijd dat militairen nog geen maatschappelijk werkers van de gewapende tak van D66 waren - hangt in Museum Arnhem achter een "semitransparant gordijn". Reden? "Ver Heulls zoon Alexander liet dit schilderij en talloze andere werken van zijn vader na aan de stad Arnhem. Het was het begin van Museum Arnhem. Het maakt pijnlijk duidelijk hoezeer Museum Arnhem, net als zoveel andere musea, een producet is van het koloniale verleden. Uit respect voor de nabestaanden van mensen die leden onder koloniale onderdrukking, hangt de prent achter een semitransparant gordijn. Beslis zelf of je het gordijn opzij schuift of niet." Bij andere werken van hetzelfde heerschap wordt ook gewaarschuwd dat de kunst "niet gemaakt is in onschuld". Soms lijkt het wel een seculiere erfzonde!