En nu even eerlijk over dat statement van Rob Jetten over Iran. Prima statement, desondanks compleet afgefakkeld op internet. Allereerst: lekker laat achter de fanfare aan nu het haast niet meer mogelijk is om NIET meer met de Vrije Wind mee te waaien. Belangrijker nog: wel vreselijk hypocriet. D66 kent u ook als de partij van Sigrid Kaag, onze 'powervrouw' en superfeminist, in 2018 verantwoordelijk voor de totale vernedering door zich (toen de eerste dappere Vrije Vrouwen door de moraalpolitie werden opgehangen aan de kraan) als uithangbord van ons vrije land doodleuk in een hoofddoek te proppen om zich te onderwerpen aan de strengislamitische haatmores van de regimebaarden. En terwijl de vrouwen in Iran worden afgeschoten omdat ze hun hoofddoek afwerpen is D66 nog altijd de partij die hier keihard strijdt VÓÓR de hoofddoek, het symbool van onderdrukking, islamisering, minderwaardigheid, vrouwenhaat en onderwerping aan het patriarchaat - terwijl die vrijheid ze hier natuurlijk niet wordt geboden door de islam of islamitische structuren, maar door de vrijheden en normen en waarden die we hier in NEDERLAND kennen. Rob Jetten noemt de islam dan ook niet specifiek, dan wordt z'n achterban namelijk boos, maar verder: prima statement maat.