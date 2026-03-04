De materie in de kop stond gisteravond ook al in het liveblog onder GSTV, maar is alsnog even het ochtendkoppen waard hoor. Ten eerste: WITTE ROOK. Na de hevige geruchten van gisteravond meldt Iran International dat de tweede zoon van Ali Khamenei, namelijk Mojtaba Khamenei (56), verkozen is tot nieuwe ayatollah. "Iran’s clerical body, the Assembly of Experts, has elected Mojtaba Khamenei, the son of the late Ali Khamenei, as the Islamic Republic’s new Supreme Leader, according to his informed sources who spoke to Iran International on condition of anonymity." Een formidabele kandidaat, met een haast onmogelijke opdracht, zeker gezien bijvoorbeeld Irans nieuwe minister van Defensie slechts 23 uur na zijn benoeming al verneveld werd. Het is vooralsnog overigens onduidelijk waar het heerschap is, of op hoeveel verschillende plekken hij binnenkort tegelijk is.

Dan, toch even een wending die we niet per se aan zagen komen, en waarvan de wenselijkheid zich laat bevragen. CNN schrijft: "The CIA is working to arm Kurdish forces with the aim of fomenting a popular uprising in Iran, multiple people familiar with the plan told CNN. The Trump administration has been in active discussions with Iranian opposition groups and Kurdish leaders in Iraq about providing them with military support, the sources said. Iranian Kurdish armed groups have thousands of forces operating along the Iraq-Iran border, primarily in Iraq’s Kurdistan region. (...) Iranian Kurdish opposition forces are expected to take part in a ground operation in Western Iran, in the coming days, the senior Iranian Kurdish official told CNN."

Met zo'n 6,5 miljoen mensen beslaat de Koerdische bevolking zo'n 10% van de Iraanse bevolking, en dit wordt in totaal de achtste keer in de moderne geschiedenis dat Amerika de Koerden bewapent voor het vuile werk, waarna ze uiteindelijk elke keer opnieuw voor de bus gegooid werden en nog altijd geen eigen staat hebben. De laatste keer betrof afgelopen maanden in Noordoost Syrië. Daarbij creëert het mogelijk meteen een bron van eventuele post-revolutionaire spanning, maar dat is aan de KROONPRINS (niet Hunter Biden) om t.z.t. glad te strijken.

Dan nog even over dat uiterst vreemde voorval waarbij drie Amerikaanse F-15E Strike Eagles uit de lucht getrokken werden boven Koeweit. Dat is namelijk het werk van een Koeweitse F-18 piloot, en niet van luchtafweer op de grond. De scoop van de Wall Street Journal "is based on three sources “familiar with initial reports of the incident.” Just one Hornet was supposedly involved, launching three missiles and taking down the three Strike Eagles. (...) The report goes on to state that the ‘blue-on-blue’ incident occurred as multiple Iranian drones were penetrating Kuwaiti airspace. One of these impacted a base that resulted in the death of six Americans." Toch leuk: dit maakt de Koeweitse piloot de voornaamste Ace van dit millennium, lekker boeiend dat het bondgenoten waren. Afijn, we gaan LIVE.

Update 08:07 - Video van hevig, zeer geconcentreerd bombardement in Teheran afgelopen nacht. Er wordt gespeculeerd dat dit uit een B-52 komt, waarvan het gebruik inderdaad is bevestigd door CENTCOM.

Update 08:10 - Amerika geeft de namen en foto's vrij van vier van de zes omgekomen Amerikaanse militairen, te weten: "Captain Cody A. Khork, 35, ​of Winter Haven, Florida, Sergeant 1st Class Noah L. Tietjens, 42, of Bellevue, Nebraska, Sergeant 1st Class Nicole M. Amor, ​39, of White Bear Lake, Minnesota, Sergeant Declan J. Coady, 20, of West Des Moines, Iowa". Hele tekst hier. Toch het benadrukken waard, Nicole M. Amor was een vrouw. De twee overige slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt.

Update 08:20 - Israëlische MinDef Katz zegt dat elke nieuwe leider aangewezen door het Iraanse regime een doelwit voor liquidatie is.

Update 08:28 - De IDF publiceert een geanimeerde 'explainer' waarin getoond wordt dat het vier bases van de Basij-ordedienst en "interne veiligheidscommandocentra" heeft vernietigd. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor het neerslaan van de bevolking.

Naschrift 08:33 - De Koeweitse F-18-piloot die drie Amerikaanse F-15's neerschoot is online gedoopt tot THE GHOST OF KUWEIT (een knipoog naar The Ghost of Kiev, die overigens waarschijnlijk een mythe was). DUBBEL NASCHRIFT: DIT BETREFT SOWIESO DE EERSTE KEER DAT EEN F-15 NEERGEHAALD IS, laat staan drie stuks. De tussenstand was 104 kills voor de F-15, 0 verliezen.

Update 08:50 - Classic CIA: "Favorite for Supreme Leader of Iran spent months being 'treated for impotency' in private UK hospitals, US intelligence reveals".

Naschrift 09:04 - We noemden de nieuwe ayatollah bovenstaand een 'formidabele kandidaat', maar z'n religieus/juridische statuur lijkt nogal tegen te vallen, en bovendien voelt het benoemen van 'een zoon van' als pre-revolutionaire dynastie. Iran International schrijft: "Mojtaba, however, is not widely considered to be among the highest-ranking clerics in Iran. He studied in the seminaries of Qom under several prominent conservative scholars but does not hold the rank of ayatollah and is not a Mujtahid. He also lacks any executive and administrative experiences which are required by the Constitution. (...) Mojtaba’s elevation is likely to intensify criticism that the Islamic Republic founded as a revolutionary Islamic system is evolving toward dynastic rule. For years speculation about his succession drew comparisons to hereditary monarchies." En ook nog impotent!

Update 09:29 - Veel Nederlanders nog altijd gestrand in het Midden-Oosten, voornamelijk na af te reizen naar Oman voor KLM-vlucht. De NOS schrijft: "Verschillende Nederlanders konden niet meevliegen naar Nederland op de repatriëringsvlucht door KLM vannacht. Bij aankomst op het vliegveld in Muscat, de hoofdstad van Oman, bleken zij niet 'op de lijst' te staan, ondanks dat de Nederlandse ambassade in Oman hun eerder op de dag had gevraagd of ze mee wilden reizen."

Update 09:34 - De IDF is opnieuw bezig met een "uitgebreide aanvalsgolf" op Teheran.

Update 09:40 - Je zou het soms bijna vergeten maar sinds afgelopen maandag heeft Israël 250+ Hezbollah-doelen aangevallen in Zuid-Libanon.

Update 09:44 - Lol de Iraanse MinBuz tweet deze BANGER: "When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met. The outcome? Bombing the negotiation table out of spite. Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him."

Update 09:50 - NOVUM! De eerste air-to-air kill door een F-35 tegen een bemande straaljager: "An Israeli Air Force F-35I fighter jet shot down an Iranian Yak-130 over Tehran a short while ago, the IDF says." Dat betrof dus zo'n Yakovlev Yak-130. Ook betreft dit de eerste keer in 40 jaar dat de Israëlische luchtmacht een bemande straaljager neerschiet, de laatste keer was in 1985 toen een Israëlische F-15 die twee Mig-23's neerschoot boven Libanon. Wat een levensspanne hè, die F-15.

Update 10:28 - Het lichaam van Khamenei wordt vandaag opgebaard in de Ruhollah Khomeini-moskee, en er wordt een driedaagse rouwprocessie in gang gezet.

Update 10:39 - Euuuuuhhhh okee: voor de kust van Sri Lanka is het Iraanse fregat IRIS Dena (deze roestbak) TOT ZINKEN GEBRACHT, vermoedelijk door een aanval van een onderzeeër. De kustwacht van Sri Lanka is te hulp geschoten, maar er zijn nog 101 vermisten.