LIVEBLOG 7. Israël valt Hezbollah aan na raket vanuit Libanon, 'Amerikaanse F15 neergestort', Trump spreekt natie toe
Nieuwe week, zelfde oorlog (vorig liveblog hierrr)
Strikes continue
U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Goedemorgen op deze ayatollahloze maandag. Trump heeft gisteravond de natie (en de wereld) toegesproken en zei te verwachten dat de campagne tegen Iran vier weken zal duren en dat er waarschijnlijk meer Amerikaanse slachtoffers zullen vallen. Daarnaast zei hij tegen ABC News dat een hooggeplaatste officier in Iran de VS benaderd heeft voor onderhandelingen, maar hoofd van de Iraanse veiligheidsraad Ali
Lariekoek Larijani twittert echter van NEEN. Ondertussen is Israël, terwijl de Iraanse raketten blijven komen, aan het noordelijke front begonnen met aanvallen op Hezbollah-doelen in Libanon, nadat de terreurbeweging zich solidair verklaard had met Iran en raketten afvuurde op Israël. Bij de Israëlische aanvallen zouden volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 31 doden zijn gevallen, onder wie volgens Israëlische media Mohammad Ra'ad, prominent Hezbollah-lid (beeld aanvallen hieronder). Niet alles gaat trouwens voorspoedig want boven Koeweit zou een nogal duur Amerikaans speeltje, een F15, door friendly fire uit de lucht zijn geschoten. De piloot zou het incident wonderwel hebben overleefd. Dat is overigens beide nog niet bevestigd door de Amerikanen, maar de beelden beloven toch weinig goeds. Bent u weer op de hoogte van het nachtelijk rumoer, gaan we hieronder gewoon verder met UPDATES.
Update 07:32 - Libanon zelf zit overigens totaal niet te wachten op een nieuw conflict met Israël en wil de daders van de raketaanval zelf oppakken.
Update 07:35 - Satellietbeeld van de schade bij Konarak marinebasis van Iran. Trump zei eerder dat er negen Iraanse schepen een enkeltje bodem hadden gekregen van de VS.
Update 07:38 - Kroonprins in ballingschap Pahlavi (ineens zie je het: Andy Garcia) gisteravond bij 60 Minutes logischerwijs erg blij met Trump.
Update 07:40 - Hier meer beeld van beide piloten die ogenschijnlijk ongeschonden uit de crash zijn gekomen.
Update 07:44 - Ook weer explosies in Irak, waar volgens Reuters eerder nog drones werden onderschept bij Erbin International Airport.
Update 07:53 - De Amerikaanse ambassade in Koeweit zou geraakt zijn bij een Iraanse aanval. Er zou binnen al een tijd brand woeden.
Update 08:00 - Nadat de straaljager is neergestort is er een gewapende man te zien die op de piloten afgaat om eens even te kijken wat er allemaal aan de hand is.
Update 08:02 - Waarschuwing van de Amerikaanse ambassade in Koeweit om vooral niet naar de ambassade te komen. Wij beoordelen dit als een: goed idee.
Update 08:05 - Urs von der Leyen met een stukje daadkracht op de vroege ochtend: "We stand collectively, firmly and unequivocally with our Member States in the face of any threat."
Update 08:09 - Hieronder nog wat mooie plaatjes van operatie Epic Fury, gedeeld door de US Central Command.
Update 08:10 - Turkije gooit DE GRENZEN DICHT voor Iraniërs die naar Turkije willen en Turken die naar Iran willen. En Iran doet hetzelfde.
Update 08:13 - De IDF publiceert nieuwe beelden van aanvallen op raketinstallaties in Iran en hoe de straaljagers weer veilig op Israëlische bodem landen.
Update 08:24 - Ali Larijani (heb je 'm weer) met een Trumpiaanse boodschap voor Trump: "_TRUMP HAS BETRAYED “AMERICA FIRST” TO ADOPT “ISRAEL FIRST._” Cult!
Update 08:29 - Saudische ARAMCO olie-infrastructuur zou zijn geraakt bij een Iraanse aanval. Brand zou inmiddels wel onder controle zijn. Vast goed voor de olieprijzen dit. Maar maak de Saudi's vooral boos!
Update 08:37 - Hier nog wat smulbeeld van negen Tomahawks die vanaf de US Navy destroyer USS McFaul per post naar Iran worden verstuurt.
Update 08:44 - Ministerie van Defensie van Koeweit bevestigt dat de neergestorte straaljager een Amerikaanse was en dat de piloten de crash hebben overleefd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe dit incident kon plaatsvinden. In de vertaling van deze tweet staat overigens 'meerdere vliegtuigen', of dat aan de vertaling ligt of dat er daadwerkelijk meerdere toestellen zijn neergestort, zal vast blijken bij de Amerikaanse reactie.
Update 08:55 - SOMALIË VEROORDEELT IRAANSE AANVALLEN.
Update 09:02 - De aanval op de olieraffinaderij van ARAMCO in Saudi Arabië komt mogelijk vanuit Jemen, waar de Houthi's huizen.
Aanval op Hezbollah
צה״ל החל כעת בתקיפת מטרות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026
בין המטרות שהותקפו, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. pic.twitter.com/j6qiaM9ZWE
USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world’s largest aircraft carrier, is in the fight with U.S. forces supporting Operation Epic Fury – launching aircraft from the Eastern Mediterranean Sea. pic.twitter.com/olehL4htW4— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Speech Trump
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVEBLOG II. VS en Israël onthoofden Revolutionaire Garde, lot ayatollah Khamenei onduidelijk
Wees erbij op de voorste rij LIVE
Amerikaanse ambassadeur Jeruzalem: 'wie ambassade wil verlaten moet dat VANDAAG doen'
MAJOR ACTION INDICATOR en niet de eerste
Kijken. Trumps segment over Iran in zijn State of The Union
Inhoudelijk het enige echt relevante uit de langste SOTU ooit
Nieuwe protestgolf ontluikt in Iran, Amerikaanse vuurkracht blijft opbouwen
Na mogelijk meer dan 36.500 gedode demonstranten opnieuw de straat op gaan, dan zul je het wel menen
Israëls Home Front Command en ambulancedienst krijgen bevel "voor te bereiden op oorlog"
Niet heel verrassend gezien de ongekende Amerikaanse opbouw afgelopen dagen