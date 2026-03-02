achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

ProPallie gekkie Harry Pettit toch tikkie te gek voor universiteit Brussel

VUB schrapt aanstelling Harry Pettit, veertig dagen nationale rouw

Harry Pettit, bekend van tweets als:

een abnormale tweet van Harry Pettit

Harry Pettit, de op X compleet doorgedraaide opperste leider van de ProPallie-revolutie in Wappieland, gaat toch geen nederzetting bouwen aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB laat in een persbericht weten dat z'n geplande aanstelling niet doorgaat. Het persbericht begint met: "De Vrije Universiteit Brussel heeft kennisgenomen van recente online uitspraken van Dr. Harry Pettit." Lol @ 'recente uitspraken' - want daarvoor was Harry natuurlijk compleet normaal. Maar goed: "Uitspraken die aanzetten tot haat of geweld overschrijden niet alleen wettelijke grenzen, maar ook normen en waarden die binnen de universitaire gemeenschap van de VUB gelden." Harry, die eerder al werd gegenocideerd in Nijmegen, heeft nog niet gereageerd via zijn staatsmedia. Het goede nieuws: Harry Pettit krijgt nu extraveel tijd om te rouwen om de dood van z'n grote Iraanse held.

Tags: harry pettit, vub, brussel, nijmegen, radboud
@Mosterd | 02-03-26 | 08:30 | 64 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)

Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie

@Ronaldo | 17-10-25 | 09:35 | 355 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.