Harry Pettit, de op X compleet doorgedraaide opperste leider van de ProPallie-revolutie in Wappieland, gaat toch geen nederzetting bouwen aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB laat in een persbericht weten dat z'n geplande aanstelling niet doorgaat. Het persbericht begint met: "De Vrije Universiteit Brussel heeft kennisgenomen van recente online uitspraken van Dr. Harry Pettit." Lol @ 'recente uitspraken' - want daarvoor was Harry natuurlijk compleet normaal. Maar goed: "Uitspraken die aanzetten tot haat of geweld overschrijden niet alleen wettelijke grenzen, maar ook normen en waarden die binnen de universitaire gemeenschap van de VUB gelden." Harry, die eerder al werd gegenocideerd in Nijmegen, heeft nog niet gereageerd via zijn staatsmedia. Het goede nieuws: Harry Pettit krijgt nu extraveel tijd om te rouwen om de dood van z'n grote Iraanse held.