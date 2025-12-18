achtergrond

VIDEO'S. Boze boeren vs popo in Brussel

Loopt uit de hand

Hé er is weer iets en de boeren zijn boos. Dat betekent met de trekker naar de macht, maar dan met een échte trekker naar de echte macht, namelijk de Europese Raad, die op dit moment vergadert over een handelsverdrag met de Mercosur-landen. En daarom moeten Belgische agenten worden bekogeld met vuurwerk en andere rommel, waarop de Lange Arm traangas, pepperspray en waterslangen inzet. Owen (bekend van) is erbij. Meer beeld na de breek.

Lijf

Charge!

Trekkers

Het probleem meneer...

Kieke: boe

Lekker dan

Oef

Tags: boeren, boos, brussel
@Ronaldo | 18-12-25 | 15:00 | 224 reacties

