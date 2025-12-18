VIDEO'S. Boze boeren vs popo in Brussel
Loopt uit de hand
Nog meer fik. Politiehelikopter hangt inmiddels ook boven het parlement in #Brussel. pic.twitter.com/YkbDEwMBCa— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Hé er is weer iets en de boeren zijn boos. Dat betekent met de trekker naar de macht, maar dan met een échte trekker naar de echte macht, namelijk de Europese Raad, die op dit moment vergadert over een handelsverdrag met de Mercosur-landen. En daarom moeten Belgische agenten worden bekogeld met vuurwerk en andere rommel, waarop de Lange Arm traangas, pepperspray en waterslangen inzet. Owen (bekend van) is erbij. Meer beeld na de breek.
Deze video moest eigenlijk eerder online, maar dat lukte niet. Agenten grijpen in nadat de ruiten van de stationshal nabij het Europees Parlement eruit liggen. #boerenprotest #Brussel. pic.twitter.com/OGBLfwQTES— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Lijf
Charge!
En daar is dan de politie met een charge. Iedereen van het plein af hier in #Brussel. #boerenprotest pic.twitter.com/6cKA533bto— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Het geweld is flink in #Brussel. Ruiten van de stationshal gaan eruit. Traangas lijkt weinig uit te halen. Het gaat helemaal mis. pic.twitter.com/qMR52sD0Mh— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Trekkers
De chaos is compleet hier bij het Europees Parlement in #Brussel. Politie opnieuw aangevallen. Er worden aardappelen met vuurwerk erin naar de agenten gegooid. pic.twitter.com/WkyW3cxobr— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Het probleem meneer...
Een video van de ravage hier in #Brussel. Toen de relschoppers de stationshal in wilde, greep de politie in. Meerdere charges zijn er geweest tot nu toe. Zojuist is de politie ook vanaf de zijkant fors bekogeld. #boerenprotest pic.twitter.com/rK8bYRFyUq— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Kieke: boe
Groep met kleine kinderen moet door de drukte. Steeds meer boze #boeren bij het Europees #parlement. Ook Arnold Karskens (71 jaar oud) is druk aan het filmen. pic.twitter.com/O3cAObYjd2— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Lekker dan
Zeer opmerkelijk. Bij het Europees Parlement geen waterkanon. Politie moet zich verdedigen tegen aardappelen, zwaar vuurwerk en glaswerk met alleen twee brandslangen. #brussel. #boerenprotest. pic.twitter.com/dHonOvOBZ5— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
Oef
Man krijgt spray vol in zijn gezicht tijdens charge. Gaat een kruispunt verderop op zijn knieën zitten en schreeuwt het uit van de pijn. #brussel pic.twitter.com/LCLeFZ95kx— Owen (@_owenobrien_) December 18, 2025
