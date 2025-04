Stel, je komt uit Goirle en je bent vader, en je maakt dit mee.

"De dochter van Ad is een van de 18 bewoners met een beperking van ouderinitiatief Wings. Volgens Ad worden ze uitgescholden door pubers op fatbikes.

Die komen niet alleen samen om te chillen, maar gooien ook eieren tegen de ramen en maken tot diep in de nacht herrie. Ad: „De wijkagent en de jongerenwerker krijgen geen vat op ze. Ik ben zelf een keer het gesprek met ze aangegaan. Voor rede zijn ze niet vatbaar.”"

En dan is er ook een ándere vader, namelijk Frank. Frank is de vader een van de jongeren die niet voor rede vatbaar is en ervan wordt verdacht een lift te hebben vernield. Je verwacht dan dat Frank zich de ogen uit de kop schaamt, bij hoog en bij laag volhoudt dat hij zijn zoon juist normen en waarden probeert bij te brengen en dat hij hoopt dat zijn zoon de consequenties van zijn gedrag gaat inzien.

Nou. Nee.

"Frank is boos dat zijn 16-jarige zoon woensdagochtend 'met veel machtsvertoon’ van zijn bed is gelicht. ,,Het klopt dat de jongens veel rondhangen en soms in de fout gaan", schrijft Frank wel in een mail aan het Brabants Dagblad. (...) „Een motoragent zette zelfs de straat af. Mijn vrouw en twee kinderen waren uiteraard in paniek. Onze zoon had nog niet ontbeten; pas na verhoor kreeg hij lunch.”"

Bel Amnesty International Frank. Je zoon had nog niet ontbeten. Wat een onrecht. Wat een schande. Nederland politiestaat. Je mag niet eens meer gehandicapte kinderen lastigvallen, liften slopen en Albert Heijn medewerkers mishandelen (!). Wat een onrecht. Arme Frank. Arme zoon. Arm Goirle.