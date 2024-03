Vandaag op de verpakkingen van Conimex, Knorr, Jumbo, Plus (ook gij Brutus), Fairtrade Original, Koh Tai en Patak’s: het ideale recept voor klassieke ophef. De merken halen op verzoek van de dierendrammers van Wakker Dier vlees en vis uit de helft van hun recepten en dan weet u het wel qua gepeperde weerstand. Niet dat een beetje zichzelf respecterende keukenkoning zich aan de recepten op een Knorr-verpakking houdt of überhaupt uit een pakje serveert, maar het blijft een goedkope knieval voor de zeiksnorren die uw gehaktballetje niet meer van deze tijd vinden. Die uw spareribs het liefst zo snel mogelijk van uw bord betuttelen. Dat worden weer polonaises op de Volkskrant-redactie en een rondje tofu voor iedereen in de boomhut van de wakkere dierenvrienden. De strijd tegen het vlees zet een nieuwe stap in de subtiele sturing van uw leven en daar gaan u boze tweets en trending topics vandaag helemaal niets aan veranderen. Dus blijf vooral lekker verontwaardigd schreeuwen, dan halen wij nog een paar steaks bij slager Marcel voor vanavond. Nu het nog mag.