achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Volkskrant gaat compleet Raisa op eten Lowlands

Erst kommt das Festival, dann kommt das Fressen!

Hahaha. Muziek is mooi, maar je moet er wel wat te eten bij hebben! Ideetje voor #LL2026... voedseldroppings, speciale drones die hamburgers brengen, en een frietkanon in Elburg!

Tags: lowlands, eten, DUUR
@Pritt Stift | 18-08-25 | 17:05 | 244 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.