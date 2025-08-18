Volkskrant gaat compleet Raisa op eten Lowlands
Reaguursels
@Pritt Stift | 30-05-25 | 08:31 | 380 reacties
FORSE STIJGING ENERGIEREKENING
Van 400 euro naar 1100 euro, per jaar
@Pritt Stift | 02-05-25 | 11:30 | 202 reacties
Inflatie 4.1%. Boodschappen weer duurder
supermarkten = tuigh van de richel
@Schots, scheef | 08-04-25 | 09:30 | 234 reacties
Grootste hart- en vaatziekten hub van Europa opent naast de A12, 18.000 m2 hele gore vette troep
Waar een klein land dik van kan worden
@Mosterd | 17-03-25 | 21:00 | 138 reacties
OOGSTTIJD WIT GOUD BEGONNEN
Poldercoke is terug
@Pritt Stift | 07-03-25 | 12:40 | 355 reacties
Alleen nog piekstroom voor kwaadaardige elite
Jan Modaal in de kou & donker, zonder warm eten
@Mosterd | 04-02-25 | 18:00 | 141 reacties
Het is weer Nationale Frikandellendag
Uit de weg Keti Koti
@Mosterd | 26-01-25 | 21:30 | 1066 reacties
Heilige Combinaties in het Stamcafé
Welkom in de open inrichting - help ff