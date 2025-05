Alles wordt duurder maar niet goedkoper. De inflatie in Nederland is nu 4.1 procent, vorige maand was dat nog 3.7 procent. VOORAL BOODSCHAPPEN ZIJN FORS DUURDER GEWORDEN (Volkskrant). Ze lachen zich helemaal de tiefus op de HQ's van de grootgrutters. Sinds een dag of tien heeft Jumbo een nieuwe commercial, waarin DE BOODSCHAPPENDE MENS volstrekt en totaal belachelijk wordt gemaakt. Deze boodschapper - een oudere witte man met fietshelm, een ANWB-jas en een drinkinstallatie (!) die in het weekend routes uitstippelt om op de kleintjes te letten (foto) is exemplarisch hoe supermarkten tegen consumenten aankijken. U bent een totale lulhannes, we knijpen u helemaal uit, we verachten en minachten u - en we zien u zaterdag. Hadden we maar een bond die iets voor consumenten doet ofzo. Of een politieke partij die iets tegen tuig van de richels doet...