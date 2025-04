Geinige 22-minuten durende RANT over overconsumentisme (onderbroken door reclame) van Team Lubach over DURE BOODSCHAPPEN en INFLASIE gisteravond op de RTL. Iedereen maar massaal naar Duitsland om bierrrr, boodschappen, benzine & peuken te halen omdat zuks aldaar goedkoperder is. Maar dat is nergens voor nodig. Gewoon stoppen met A-merken en u kunt gewoon boodschappen blijven doen in uw eigen Nederlandse hood. Niet Brussel / ECB / WHO / NAVO / Poetin / D66 is verantwoordelijk voor DURE PRIJZEN in uw supermarkt, maar dat bent u zelf. Omdat u Nedorlandor een ziekelijke voorkeur voor A-merken heeft. U bent VERSLAAFD aan veel te dure A-merken. Spinazie van Iglo. Sinas van Fanta. Kroketten van Kwekkeboom. Mayo van Hellman. Ketchup van Heinz. Bier van Brand. Rivella van Rivella. Stom. Stom. STOM. STOM. Die gasten gieren het uit om uw dociele koopgedrag. Gewoon al die shit een half jaar niet kopen, maar vage huismerken in het karretje gooien & u houdt geld over voor verkansie, peuken, bier, benzine en die voedselbankstreamingdienst waar Arjen Lubach naartoe gaat om eten te halen.