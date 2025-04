De inflatie is voorbij. Haha 1 april, dat is niet zo! Alle dingen waren in maart 2025 juist een stuk goedkoper dan in maart 2024. Haha 1 april, ze zijn duurder geworden! Ook zijn de prijzen in maart juist gedaald ten opzichte van februari. Haha 1 april, ze zijn gestegen! Voedingsmiddelen, drank en tabak waren niet 7,1% duurder dan in maart 2024. Haha 1 april, ze waren wel 7,1% duurder dan in maart 2024! Hopelijk is de hoge inflatie komende voorbij. Haha, dat zien we op 1 mei, maar het zou best wel eens kunnen, want dan is de de grootste accijnsstijging op tabak ooit eindelijk helemaal verdisconteerd.