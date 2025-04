De eer redden, noemen voetbalcommentatoren dat: een doelpunt voor des keizers baard bij een flinke achterstand in blessuretijd. 1-5. Niet juichen, bal in het doel laten liggen, gezicht in plooi houden. Koopwoningen zijn gemiddeld 9,7% duurder dan een jaar geleden, maar 1,8% goedkoper dan q4 2024. Vrouw wordt nog steeds geslagen door echtgenoot, maar iets minder hard dan rond kerst, hoewel weer een stuk harder toen we nog dachten dat Ronald Plasterk mogelijk minister-president zou worden, overigens van een kabinet dat net zoveel gaat doen aan het oplossen van de wooncrisis als het vorige. O, en die paar procent daling is ingegeven door de verkoop van voormalige huurhuizen, dus starters, eenpitters en andere sloebers zijn eigenlijk alleen maar verder van huis. Van huis, snap je? Hahaha.