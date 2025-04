De grote boze stad is helemaal niet bedoeld om in te parkeren en een parkeerapp is helemaal niet gemaakt om gebruikers van dienst te zijn. Althans, aanvankelijk wel, maar als je eenmaal een groot klantenbestand hebt gooi je de prijzen tig keer de lucht in om zoveel mogelijk geld te graaien en dan maar hopen dat de vliegen aan de plakstrip blijven zitten - zoals ze dat ook deden toen alle data op straat lag. Maar het mooie is: je hoeft helemaal geen Douwe Egberts te drinken. Je hoeft niet te bestellen bij Amazon. Je hoeft niet te kijken bij Netflix. Je hoeft geen betaalpurno te kijken. Je hoeft geen boodschappen te doen bij de Ekoplaza. En je hoeft ook zeker niet te parkeren bij EasyHark. Je kunt je gewoon tegen tachtig keer de prijs van je autorit laten meevoeren door de Gele Veewagen! Daar doen ze immers niet aan compleet debiele prijsstijgingen. Doomsday-Ticker hiero.