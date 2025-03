Wie heeft er nou geen zin om anderhalf uur te laat met een staanplaats in een met graffiti besmeurde vorige week voor het laatst opgeruimde naar bejaardenluier en patatje joppie meurende toiletloze als trein vermomde veewagen vol schreeuwende en hardop in de stiltecoupé tetterende asocialen in ruil voor een godsvermogen van A naar bijna B te worden gebracht, waarna u voor het laatste stukje na een kilometer wandelen als een kalf in een kar in een of andere NS-bus wordt gesmeten, de informatievoorziening driedubbel ruk is, het halve netwerk voortdurend in storing ligt, de conducteur chronisch chagrijnig is, de poortjes niet werken en het bij evenementen (zoals afgelopen weekend weer bij carnaval) dubbel & dwars ruk is? In het Jaarverslag lezen we hoe GOED het gaat met de NS want het 'onderliggend resultaat is verbeterd' (van € 187 miljoen verlies naar € 141 miljoen verlies). Iedereen is teringagressief, de club draait voortdurend rode cijfers, er moet overal op bespaard worden en ondanks een rukservice worden de treinkaartjes gewoon weer duurder. Gek genoeg valt de reizigersgroei tegen. De introductie sluit af met 'zodat Nederland kan rekenen op een betaalbare, duurzame en comfortabele treinreis' en nu zijn we echt helemaal in de war.