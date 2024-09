De treinen, ze rijden weer: naar het Oosten, naar het Westen, naar het Zuiden en naar het Noorden. Dit, nadat de treinen vanochtend even stil stonden vanwege de vroegpensioenstaking voor buschauffeurs met stuurbekrachtigingsloosheidsschuld en andere slachtoffers van de neoliberale rat race des doods. "De staking voor het vroegpensioen in het openbaar vervoer zorgt niet voor grote drukte op de weg. Woensdag is sowieso 'geen extreem drukke' ochtend, zegt een woordvoerder van de ANWB." Nou. Lekker toch. Veel sterkte voor de nabestaanden.