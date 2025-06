Kijk afgelopen vrijdag was nog grappig, het was immers weekend. Maar vandaag is BV Nederland gewoon open en moet het personeel toch echt naar de kantoortuin op wat samen met donderdag de drukste dag van de week is. En tenzij je in Amsterdam woont en op Schiphol werkt of op Schiphol woont en in Amsterdam werkt is dat vandaag dus per trein ONMOGELIJK. En ze menen het, want dit duurt de hele dag. Op NS.nl staat te lezen: "Eerder kondigden vakbonden FNV en CNV aan om vandaag in Zuidwest Nederland te staken. Vakbond VVMC heeft op zondag gemeld om ook in het overgrote deel van Noord-Holland te staken. (...) Het stakingsgebied is te groot geworden, bijna alle treinen rijden door dit gebied. Landelijke impact is onvermijdelijk. NS betreurt de gevolgen voor de reizigers."

Regiotreinen van vervoerders Arriva, Qbuzz en Keolis rijden wel, maar ook zij waarschuwen voor extra drukte wegens omreizers. Hoogdruk op buslijnen en snelwegen natuurlijk, en Rijkswaterstaat roept automobilisten op de ochtend- en avondspits te vermijden. Wij roepen er vandaag overigens toe op niet alleen uw werk, maar al uw verantwoordelijkheden te vermijden. Het is wel eens mooi geweest namelijk.