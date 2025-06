Wij onderbreken de laatste geopolitieke ontwikkelingen op het mondiale toneel voor het volgende. Terwijl de ogen van de wereld (en van het AD.nl, met interessante bespiegelingen over wat Trump en de Koning gaan eten door mensen die geen idee hebben wat Trump en de Koning gaan eten) gericht zijn op Nederland, doet Nederland waar het goed in is, namelijk treinen niet laten rijden. Oorzaak is dit keer niet het vallen van blaadjes op de rails, of het vallen van regendruppels op de rails, of het schijnen van zonnestralen op de rails, of het verschijnen van iemand die volgens staatssecretaris Thierry Aartsen niet creatief genoeg is op de rails, of een staking, maar een brand in de kabels langs de rails (ZIJN HET DE RUSSEN, kuch, red.). Hoe dan ook, de hele ochtend rijden er geen treinen van en naar Schiphol. Misschien kan Kati Piri een Iron Dome om de Nederlandse Spoorwegen regelen zodat we binnenkort een keertje normaal met de trein kunnen. "De NS zet geen bussen in, omdat de storing te groot is."

UPDATE: Welja, tot de avond geen treinen

UPDATE: Minister David van Weel sluit sabotage niet uit. "Dat is een van de dingen die we onderzoeken."