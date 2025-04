De personen die zijn aangehouden in verband met de explosie en de brand in Heerhugowaard zijn minderjarig, zo laat de politie weten. Aan de Umbriellaan in de Noord-Hollandse plaats brak donderdagavond om 20.10 uur brand uit waarbij meerdere appartementen werden verwoest en zeker vijf mensen lichtgewond raakten. De wouten over de aanhoudingen: "Het gaat om vier minderjarige personen. Hun mogelijke betrokkenheid bij de brand en de voorafgaande gebeurtenissen wordt onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden vooralsnog niet uitgesloten. Verdere details over de aangehouden personen kunnen op dit moment nog niet worden gedeeld." Later meer dus. Misschien nu alvast tijd om illegaal vuurwerk te verbieden?