Het is weer flink raak. In Heerhugowaard woedt een zeer grote brand in een appartementencomplex, mogelijk als gevolg van een explosie. Het lijkt erop dat meerdere appartementen zwaar gehavend zijn door de klap. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en mogelijk is er een aanhouding verricht. Het lijkt te gaan om woningen van Esdégé-Reigersdaal, een zorginstelling voor verstandelijk beperkten.

UPDATE - Mogelijke meerdere aanhoudingen, meldt NH Nieuws.

UPDATE - Nog niets bekend over gewonden, in ieder geval 1 persoon "nagekeken door de ambulance in verband met rookinhalatie".