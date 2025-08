En wat is eigenlijk precies de functie van deze door Claudia de Breij (tuurlijk), Paul de Leeuw (tuurlijk), Babs Gons (tuurlijk), Susan Smit (tuurlijk), Adriaan van Dis (tuurlijk), Katja Schuurman (tuurlijk), Ramsey Nasr (tuurlijk), Ranomi Kromowidjojo (huh), Ronald Giphart (tuurlijk), Dolf Jansen (tuurlijk), Saskia Noort (tuurlijk), Philip Huff (tuurlijk), Daphne Deckers (tuurlijk), Bibi Dumon Tak (tuurlijk), Murat Isik (tuurlijk), Eric Corton (tuurlijk), Yora Rienstra (tuurlijk), Gijs Wilbrink (tuurlijk), Roek Lips (tuurlijk), Frederique Spigt (2x), Anna Drijver (tuurlijk), Jan Jaap van der Wal (tuurlijk), Tanja Jess (tuurlijk) en andere hoeders van de Goede Smaak ondertekende petitie (voor zover wij kunnen nagaan de sequel van dit succesnummer )? Een plaatsje aan de juiste kant van de geschiedenis bemachtigen samen met alle andere onafhankelijke denkers die geloven dat je een humanitaire ramp kunt stoppen door je te verschansen achter je eigen krakkemikkig geformuleerde gelijk? EN WAAROM HEEFT CARICE VAN HOUTEN NOG NIET GETEKEND? Was ze druk met tatoeëren ? En is Kluun weer overgeslagen omdat hij met zo'n gek accent praat ? Wij zullen er wel weer veel te dom voor zijn. Maar de Grachtengordel is tegen Israël. Complete tekst na de breek.

Het mag allemaal, doe wat je niet laten kunt, leve het vrije woord, en ja, het lijden van de bevolking van Gaza is verschrikkelijk en ja, wat Netanyahu dreigt te doen gaat dat lijden zeer waarschijnlijk nog verschrikkelijker maken. Maar: wat gaat een algehele boycot van Israël door Nederland daartegen doen? En wat bedoelen groot geopolitiek denker Teddy Tops en haar kameraden eigenlijk met de zin "Israël heeft al decennialang aangetoond niet te reageren op dit soort 'maatregelen', en ligt op een ramkoers die al ver voor de inval in Gaza is ingezet"? Was Yithzak Rabin eigenlijk ook maar een laaielichter die de Palestijnen een rad voor ogen draaide? Had Israël moeten verliezen in de Zesdaagse Oorlog? Had het land überhaupt mogen bestaan? Was 7 oktober eigenlijk een legitieme daad van verzet tegen een koers die 'al ver voor de inval in Gaza' was ingezet? Is "Dit is de eerste gelivestreamde genocide in de geschiedenis van de mensheid" een uiting van enthousiasme of van afschuw? Is "We ramden op potten, schreven boeken en gedichten, duizenden pagina's vol, maar het bleef opnieuw stil" een reactie van een politieke beweging die iets voor elkaar wil krijgen of van een club narcisten die verontwaardigd reageert op het uitblijven van applaus?

Eerder schreven wij, schrijvers, kunstenaars, journalisten en academici, een open brief aan u, de regering, de Nederlandse Staat. Dit was een oproep om het internationaal recht te handhaven, te stoppen met het leveren van wapenonderdelen aan Israël, de genocide op de Palestijnen duidelijk te veroordelen en bij Israël aan te dringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. Om niet in onze naam actief misdaden tegen de menselijkheid te ondersteunen die door Israël wordt uitgevoerd, om niet bij te dragen aan de verschrikkelijke volksuitroeiing die zich nu onder onze neus in Palestina voltrekt.

Het bleef stil.

Morgen komt u terug van het zomerreces voor een ‘debat over de situatie in Gaza’. Deze week heeft de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV), een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement het advies 'De verplichting van derde staten om genocide te voorkomen' gepresenteerd. Dit betekent: alle 153 landen die het Genocideverdrag uit 1948 onderschrijven, hebben een ‘inspanningsverplichting’ om een dreigende genocide te voorkomen, ook als die nog niet wettelijk is vastgesteld. In het geval van Gaza en Israël geldt die verplichting nog sterker voor ons land, juist vanwege de warme banden die er van oudsher met Israël bestaan, zo valt op te maken uit het CAVV-advies.

Het advies ligt er. Maar tot nu toe bleef het stil. Zelfs wij schrijvers weten dat enkel taal soms niet genoeg is, taal moet geregeld omgezet worden in actie. "Your silence will not protect you", schreef Audre Lorde al. Adviezen zijn sjiek op papier, maar het was gisteren al hoog tijd om te handelen.

We ramden op potten, schreven boeken en gedichten, duizenden pagina's vol, maar het bleef opnieuw stil. En dus zijn we nu genoodzaakt u weer te benaderen, om een morele aanklacht tegen u te doen.

Want ondertussen blijft Israël voedsel en medicijnen aan de grens blokkeren, blijft het volwassenen en kinderen bombarderen en neerschieten bij zogenaamde hulppunten, blijft het open en bloot aansturen op algehele etnische zuivering van de Gazastrook en blijft de Nederlandse staat wapenonderdelen sturen naar, en wapens kopen van, een land dat actief genocide pleegt en een heel volk wegvaagt en uithongert. Dat die wapens actief ‘battle test’, in Gaza. Van ons geld, met onze middelen en in onze naam. We zien uitgemergelde Palestijnen sterven terwijl ze staan te wachten op eten en schoon drinkwater bij dranghekken, we zien huilende kinderen over elkaar heen klimmen met lege pannen, stapels lijken van onrechtmatig gedode en uitgehongerde mensen en we zien de duizenden UNRWA vrachtwagens die aan de grens staan te wachten met voedsel. Dit is de eerste gelivestreamde genocide in de geschiedenis van de mensheid. We hebben alles gezien, we hebben het allemaal geweten.

U noemt deze systematische vernietiging van een bevolkingsgroep graag een ‘kwestie’ of een 'debat', maar in juridisch opzicht is het glashelder: u bent volgens dit onderzoek als staat hoogstwaarschijnlijk medeplichtig aan een misdaad tegen de menselijkheid. U, de staat, heeft in dat geval opzettelijk bijgedragen aan, of gefaciliteerd bij het plegen van de misdrijven die Israël momenteel pleegt. Nederland moet meer doen om deze situatie in Gaza te helpen stoppen.

Want dit maakt ons, het Nederlandse volk, mede aansprakelijk.

Ondanks alle oproepen, rechtszaken, ondanks de rode lijnen, kreeg het Palestijnse volk, en het Nederlandse volk, alleen maar lege beloften en mensonterende, soms dodelijke voedseldroppings. Druppels op een gloeiende plaat. Israël heeft al decennialang aangetoond niet te reageren op dit soort 'maatregelen', en ligt op een ramkoers die al ver voor de inval in Gaza is ingezet.

Wij willen hierbij de Nederlandse Staat, u, moreel aanklagen om deze feiten, en om onze eigen gedwongen rol daarin, u maakt van ons een medepleger. Omdat we de woorden niet meer hebben, omdat ook onze daden tekort lijken te schieten. Wij eisen een algehele boycot, een stop op de wapenhandel en een erkenning van de Palestijnse staat, we eisen dat er daadwerkelijk alles aan gedaan wordt de genocide te stoppen, zoals u verplicht bent te doen, daadwerkelijke inspanning te verrichten, in plaats van campagne te voeren.

Wij klagen u aan, omdat wij niet langer stil kunnen toekijken.

Geschreven door:

Teddy Tops, Lisa Weeda, Nisrine Mbarki, Soula Notos en Marijn Lems