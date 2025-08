Een greep uit de restricties voor supporters tijdens de eerste speelronde van het nieuwe voetbalseizoen. Geen uitpubliek bij Fortuna-Go Ahead, toeschouwersmaximum en alcoholverbod bij Feyenoord-NAC (hoe moeten die NAC'ers dán van links naar rechts hossen?), max. 250 autokaarten bij Heerenveen-Volendam en die fans mogen niet voor 19:00 uur aanwezig zijn, PEC Zwolle-FC Twente verplichte busreis, maximaal 100 kaarten & verplichte busreis bij Roda-De Graafschap, maximaal 30 auto's bij Dordrecht-Cambuur, minimaal 3 personen per auto bij ADO-Willem II, verplichte busreis bij Helmond-Roda, enzovoorts. We kunnen hier wel roepen dat het altijd aan de supporters ligt maar in landen als Duitsland en Engeland kunnen uitsupporters wél gewoon normaal hun club achterna reizen en worden rotte appels eruit gepikt en keihard bestraft. De KNVB hier - een clubje ALO-alumni die in het verleden weleens een voetbal hebben gezien maar vooral iets te goed hebben opgelet bij maatschappijleer - kennen en kunnen alleen maar COLLECTIEF STRAFFEN, zoals te zien is aan de restricties hierboven, en als gevolg daarvan krijgen gemeenten spuitpoep in hun broek. Dan krijg je dus lege stadions, veel onbegrip en boze supporters, maar in Zeist wrijven ze dolgelukkig over de enige paal die er voor hen echt toe doet. Die in hun BROEK! Enfin, Supporterscollectief Nederland probeert de spookrijders van de KNVB een handje te helpen. Het beroemde verhaal waarbij de kleine club het verpest voor de rest, weet u wel.

"De Nederlandse aanpak om supporters te scheiden heeft gezorgd voor polarisatie en het vergroten van de verschillen, terwijl het omgekeerde nodig is. Door af te stappen van generieke maatregelen die vooral supporters treffen voor wie de maatregelen niet nodig zijn, kan de aanpak zich richten op risicogroepen. De gemiddelde supporter kan hierdoor op een prettiger manier naar het stadion. Dit zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel en zal leiden tot minder incidenten en minder inzet van politie." Nou ja, helemaal eens natuurlijk. Want voetbalsupporters zijn ook net mensen. HIER (PDF), een roadmap!