Rinus was er eentje zoals ze nu niet meer gemaakt worden. Als Balenciaga voetbalschoenen had gemaakt speelden de ballerina's van tegenwoordig op Balenciaga. Voor Rinus hoefde het allemaal niet zo mooi: als die lelijkerd erlangs dreigde de glippen ging-ie de tribune in, met of zonder bal. Onverzettelijk, voorop in de strijd, sober, tackelen, tactisch slim, leiderschap en roeien met die hap. Niet zomaar alle balletjes inleveren bij een type-Frenkie. Tijdens zijn voetbalcarrière speelde Rinus bij DWS, Feyenoord, Excelsior, PEC en het Nederlands elftal, en won hij vrijwel alles wat er te winnen viel. Hij vormde een iconisch duo met Theo 'de tank' Laseroms. Na z'n loopbaan trainde Rinus een boel obscure en een boel minder obscure elftallen, en nóg later werd hij posterboy van het ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Hij was bang voor de dood, maar zelfs mannen van ijzer ontkomen er niet aan. Rinus werd 83 jaar. RIP strijder.