Tjonge wat warm in Europa het lijkt wel 1998

Ahhhh lekker

Vakantiegangers allemaal met de reet de zee in en voor de thuisblijvers: OPGELET! Iedere dag berichten dat het zo warm is in Zuid-Europa. Tot wel 40 graden! Sjonge jonge, het lijkt wel 1976, of 1983, of 1987, of 1990, of 1994, of 1998, of 2003, of 2012, of 2019, of 2023. Gelukkig is het aan de Côte d’Azur en aan de Spaanse kust gewoon lekker 32 graden. Prima temperatuurtje voor een ijskoud pilsje in de strandbar. Succes met overleven allemaal!

Tags: zuid-europa, hitte, warm, hittegolf
@Mosterd | 07-08-25 | 11:50 | 174 reacties

