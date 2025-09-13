Ook een traditie. Ieder najaar belt de systeempers met meneer Karoly Illy (foto) van het /kuch/ Longfonds en het is allemaal weer de schuld van de vrije burger met de houtkachel die zijn huis verwarmt met haardhout. Houtkachels hebben namelijk geen 'slimme meter', en daarom moeten ze dood. Lekker goochelen met statistiekjes van RIVM en WHO en dan koppen: 1,2 miljoen mensen happen naar adem. Ze zijn vroeg dit jaar, want meestal beiert de potsierlijke fijnstof-noodklok ergens in oktober. Wat niet in het AD-artikel staat is dat het aantal houtkachels is toegenomen. Wat ook niet in het artikel staat is dat er bijna geen schoorsteenveger meer te vinden is (echt waar: er zijn er die 'klantenstops' hebben), en wat ook niet in het AD-artikel staat is dat u een Ontzettend Onbetrouwbare Overheid heeft die aanstuurt op een ENERGIECRISIS, en die nalaat om de nationale gasvoorraad fatsoenlijk aan te vullen. Regel shit mensen, uw overheid doet het niet. Hiero: de Grote GeenStijl Haardhout Test van oktober vorig jaar.