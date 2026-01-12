Afgezien van een paar geinige bikiniplaatjes van Grok is AI en de razendsnelle ontwikkeling daarvan natuurlijk als een kwaadaardig gezwel dat onze beschaving op den duur de kop zal kosten. Over kwaadaardige gezwellen gesproken: Blijkt dus dat die AI-overzichten op Google allemaal LEVENSGEVAARLIJKE dingen gaan spuien bij vragen over gezondheid. Het hallucineert zogenaamd normale bloedwaarden bij elkaar en zegt af en toe gekke dingen over kanker. Misschien niet heel gek, want wat zo'n AI-ding doet zodra jij intypt 'bijbal zo groot als een mandarijn ga ik nu dood', is het ganse internet scannen om tot een voor jou bevredigend antwoord te formuleren en daarbij komt het dus ALTIJD wel een of andere 'Tips Uit Grootmoeders Tijd'-achtige site tegen waarop staat dat je er na een kop steranijsthee met een halve citroen en een paar kruidnagels onder de voorhuid wel weer bovenop komt. Nu zijn allemaal artsen dus boos omdat hier dus mensen dood aan kunnen gaan. Of dat bij mensen die hun gezondheid van dokter Koekol en z'n AI-maatje laten afhangen niet een klein beetje terecht is, laten we maar in het midden.