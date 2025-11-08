achtergrond

SPANNEND. Spotify-Strijd tussen Sophie Straat en AI

KIES DAN in de POLL

Bijt een geit in z'n ballen en je hoort zo'n beetje de Sophie Straat-Sound (probeer eens voor de grap). Nou is het simpelweg onze smaak niet, maar ze zegt soms best zinnige dingen en moet vooral lekker blijven protestzingen over vrouwen, migranten en koffietentjes, want dat is nu eenmaal Amsterdam anno 2025. Dat doet ze dan ook, en ze zwengelt daarmee zelfs een heuse Spotify-Strijd aan tussen haar nummer "Vrijheid, gelijkheid, zusterschap" en "Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC", een door AI gemaakt nummer dat dus helemaal niet pro-azc schijnt te zijn. Het wordt allemaal niet veel triester dan dat en wij luisteren sowieso liever naar dat geluid tijdens de Trinity-atoomtest* in New Mexico uit de film Oppenheimer of naar Bergwijn en Promes, maar hee, over smaak valt niet te twisten. Over smaak valt gelukkig wél te pollen. Daarom hieronder een U MOET KIEZEN-POLL om de Spotify-Strijd hier op voorhand te beslechten.

U MOET KIEZEN

Sophie Straat of AI

@Dorbeck | 08-11-25 | 16:30

