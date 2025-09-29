AI-fotomodellen in de Vogue en AI-OnlyFans-modellen zijn allang niets nieuws meer. Maar AI-actrices in daadwerkelijke filmprojecten zijn toch wel nieuw grondgebied. De Nederlandse Eline Van der Velden, oprichter van AI-bedrijf Particle 6 Productions lanceerde Xicoia, wat dan weer 's werelds eerste "artificial intelligence talent studio" zou mogen heten. De posterdame van Xicoia is de bovenstaande AI-creatie 'Tilly Nordward', en volgens Eline tonen filmstudio's interesse.

Deadline schrijft: "Actor, comedian technologist Eline Van der Velden has revealed that her recently launched AI talent studio Xicoia is in talks with a number of talent agents interested in signing its first creation, AI actress Tilly Norward. (...) Both Van der Velden and Puhm suggested that studios and other media and entertainment companies were quietly embracing AI under the radar, and to expect public announcements about high-profile projects using the technology in the coming months. (...) “We were in a lot of boardrooms around February time, and everyone was like, ‘No, this is nothing. It’s not going to happen’. Then, by May, people were like, ‘We need to do something with you guys.’ When we first launched Tilly, people were like, ‘What’s that?’, and now we’re going to be announcing which agency is going to be representing her in the next few months,” said Van der Velden."

Oftewel: volgens Eline krijgt 'Tilly' binnenkort een eigen agent en verschijnt ze binnenkort mogelijk in filmproducties. Daar is het acteursgilde natuurlijk bepaald niet over te spreken, want menselijke acteurs hiermee mogelijk toch grondgebied in moeten gaan leveren, omdat er qua prijs gewoon niet mee te concurreren valt. Maar, zoals bij elke artistieke AI-uiting, zal het de prijs en prestige van daadwerkelijk mensenwerk uiteindelijk alleen maar vergroten omdát het mensenwerk is. Tegelijkertijd zullen acteurs in het lagere en middensegment her en der wel degelijk opdrachten mis gaan lopen. Gelukkig bestaat de toekomst niet, alleen het heden bestaat!