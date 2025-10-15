achtergrond

Binnenkort op ChatGPT: P0RNEAUX!

Er was een tijd dat je bij grote aankondigingen uit de techwereld kon denken 'wauwie vet cool dit wil iedereen' maar als het over AI gaat voelt de uitrol ervan toch meer als 'aha, nou jongens daar gaan we'. In het kader daarvan: RUKNIEUWS! De combinatie porno en AI is geen nieuwe, maar dat ging tot nu toe eigenlijk altijd over kwaadwillenden die blootfoto's en seksvideo's genereerden op basis van afbeeldingen van nietsvermoedende Carolines en Dionne Staxen. Het was iets voor boeven. Wie 'maak blote kudt' intypte bij de huis- tuin- en keuken AI-generatoren werd daarentegen onmiddellijk gecockblockt. TOT NU. Binnenkort wordt het genereren van erotisch stimulerend beeldmateriaal via ChatGPT beschikbaar voor de massa, zo kondigt OpenAI aan. Iedereen aan de AI-porno, iedereen een potentiële Ron Jeremy/Bonnie Blue/Don & Ad. Klinkt als een strak plan dat op geen enkele manier godsgruwelijk megafout kan gaan!

Tags: AI, ChatGPT, porno
@Zorro | 15-10-25 | 15:00 | 122 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

