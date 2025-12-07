Brante & Immink - Hallucinerende straaljagers
Vindt u het niet ook heel toevallig dat sinds de Amerikanen zijn begonnen met de brede toepassing van Artificiële Intelligentie in hun radar en sonar-systemen er allerhande hallucinante shit wordt waargenomen? Wij misschien wel. Het hangt ervan af wat AI zegt.
Ondertussen klagen we dat dit kabinet niets voor elkaar heeft gekregen, maar mogen we maar mooi op een paar plekjes in het land weer 130 rijden! Zijn we dan nooit tevreden?
Tags: brante & immink, AI, straaljagers
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Spartacus | 26-10-25 | 10:00 | 85 reacties
Albanië, van harte! Premier: "AI-minister van AI is zwanger van 83 AI-kinderen"
Albanië is die oom waar het nooit goed mee gaat maar de mooiste verhalen heeft
@Brante en Immink | 25-10-25 | 18:00 | 110 reacties
Brante & Immink - Het is weer wintertijd tijd
Hoi Allemaal, vandaag met Marjolein. Maarten zit op een eiland
@Zorro | 13-10-25 | 19:00 | 136 reacties
NSC stemmen? Nee! AI-versie Eddy van Hijum op website NSC legt uit waarom niet
Partij van goed kunstmatig intelligent bestuur
@Spartacus | 03-10-25 | 21:00 | 148 reacties
Trump... 2028 (?)
poster-in-chief