Brante & Immink - Hallucinerende straaljagers

Vindt u het niet ook heel toevallig dat sinds de Amerikanen zijn begonnen met de brede toepassing van Artificiële Intelligentie in hun radar en sonar-systemen er allerhande hallucinante shit wordt waargenomen? Wij misschien wel. Het hangt ervan af wat AI zegt. 

Ondertussen klagen we dat dit kabinet niets voor elkaar heeft gekregen, maar mogen we maar mooi op een paar plekjes in het land weer 130 rijden! Zijn we dan nooit tevreden?

Tags: brante & immink, AI, straaljagers
@Brante en Immink | 07-12-25 | 18:30 | 36 reacties

