Brante & Immink - Palipopulisme

Weet u wat pas populistisch is? Israël beschuldigen van genocide. Als wij Israëlieten waren, zouden we Timmermans subiet aanklagen wegens smaad. Met zijn dichtgeniete grafbek. De beste man verliest misschien wel zijn vet, maar niet zijn impopulariteit. En mocht u zich afvragen wat die ‘sociale meerderheid’ van Timmermans is: dat is Orwelliaans voor ‘minderheid’. Ondertussen dansen en juichen de Palestijnen en kan de wederopbouw beginnen. Aangezien Sigrid Kaag in geen velden of wegen te bekennen is, een leuk klusje voor Tony “Oracle” Blair. De Great Reset moet tenslotte ergens beginnen.

Tags: brante & immink, palipopulisme, israel
@Brante en Immink | 10-10-25 | 21:00 | 2 reacties

