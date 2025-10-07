06.55 uur, zo laat gingen we op 7 oktober 2023 na de eerste doemberichten meteen LIVE, waarop de wereld stil kwam te staan, maar tegelijkertijd op volle toeren draaide. "Op beelden is te zien dat de militanten gewoon schieten op alles wat beweegt. Veel is nog onduidelijk, wel druppelt er beeldmateriaal binnen." 07.04 uur: "Dit wordt oorlog." 07.33 uur: "Ze schieten gewoon op alles wat beweegt. Veel doden en gewonden op straat." 08.01 uur: "Palestijnen hebben lichaam van Israëlische soldaat mee naar Gaza gesleept en smijten 'm op straat." 08.28 uur: "Hamas-strijders gaan dus gewoon random huizen binnen om mensen af te slachten." 08.35: "Het is feest bij de Palestijnen, maar dit wordt een payback van Bijbelse proporties." 08.45 uur: "NSFW. We hebben hier echt even geen woorden meer voor. Wat een ellende, wat een terreur." En dat waren dan nog maar de hoogtepunten van de EERSTE TWEE UUR - daarna werd het alleen nog maar huiveringwekkender.

De ziel van een door de holocaust achtervolgd en door antisemitisme geplaagd land, ingemetseld tussen schurkenstaten, islamitische dictaturen, rebellenclubs en terreurorganisaties, werd compleet opengereten door terroristen die lachend, trots naar het thuisfront bellend en allahu akbarrend baby's overhoop schoten, kinderen executeerden, bejaarden in golfkarretjes zetten, halfdode vrouwen met dubbelgeklapte benen als trofeeën door een juichende menigte reden en wat ú zag was nog maar de helft van de ellende: de allergruwelijkste beelden mochten alleen de journalisten zien op de ambassade - al vond de NOS dat niet per se nodig.

En nu, twee jaar later, zijn de gruweldaden van 7 oktober 2023 al bijna vergeven en vergeten. Want ja, Israël. Er loopt een verzameling van 250.000 wereldverbeteraars, islamitische radicalen, opportunistische politici, bezorgde burgers, aan Hamas gelieerde organisaties, natuurwijnidealisten, peaceboomers, "goede doelen", communistische mafketels en halvegare extremisten met de ene vinger in de lucht en de andere vinger op de share-button van Instagram te joelen en te schreeuwen dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat vermaledijde Israël. Dat het van de rivier tot de zee maar eens Palestina moet zijn. Dat is als Hamas dus je beloning voor het ontvoeren en verkrachten van vrouwen en het NOG STEEDS gegijzeld houden van tientallen onschuldige mensen. Dat is dus je beloning voor het willens en wetens laten vernietigen van je eigen Gazastrook, want als GeenStijl binnen anderhalf uur een wraakoorlog van Bijbelse proporties kan voorspellen, dan heeft het Hamas-kader in Doha dat ook wel ingecalculeerd. Je beloning is dat de publieke opinie in een extreem veilig land als Nederland, waar de grootste uitdaging van de laatste jaren de prijs van een kilo kipfilet betreft, zich mordicus heeft gekant tegen de existentiële doodsstrijd van een land waar ze helemaal niks van begrijpen. We gaan de straat op tegen een land waar ze ook vóór 7 oktober al met regelmaat de schuilkelder in moesten, omdat terroristische, jihadistische en anti-Westerse organisaties voortdurend raketten op hun kop ploften.

Twee jaar na 7 oktober is het in Nederland niet meer veilig om als Jood over straat te gaan. De opening van het holocaustmuseum liep in het honderd omdat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het naliet op te treden, op de universiteiten tiert het antisemitisme welig, niet alleen onder studenten, ook onder allerlei koekwaus docenten. Joden worden belaagd, opgejaagd en achternagezeten. Nu hadden we in Nederland al last van een boel mensen die niks moeten hebben van Joden, zie ook deze video uit 2010, alleen is het tegenwoordig net even wat te geaccepteerd en te salonfähig om precies dat uit te dragen. Je kunt de barbaren die de massaslachting hebben uitgevoerd doodleuk omschrijven als 'Palestijnse parachutehelden' en nóg mag je aanschuiven bij de NPO om de talkshowtafel vol te janken. Ondertussen mag Israël niet meer op een wielershirtje, wordt een Joodse komiek geweigerd aan de poort, wil een (extreem domme, dat wel) artiest niet meer optreden voor Joodse kindertjes, mag Israël niet meer meedoen aan het Songfestival omdat moreel gidsland Nederland anders kwaad wordt, voelen Ajax-"fans" (!) ongemak omdat er een Joodse voetballer is gekocht, heeft Frits Barend (!) politiebewaking nodig voor een 4 mei-lezing en zitten er met de Hamas-loverboys van Denk en figuren als de knettermaffe Kati Piri Jodenhaters pur sang in de Kamer, in het laatste geval zelfs van een partij die zogenaamd heel progressief en tolerant is.

Vandaag herdenken we 7 oktober, waar heel veel onschuldige mensen werden afgeslacht door barbaren, waar een toch al getraumatiseerd land compleet werd verscheurd en waar de Jodenhaat niet begon, maar wel een nieuw gezicht kreeg.