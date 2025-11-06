Toch nog even over de in 2023 aangehouden Rotterdammer Nazih Rustom, die zich namens Hamas zou bezighouden met het voorbereiden van aanslagen in Europa (maar volgens zijn dochter een "empathisch, gevoelig en zorgzaam" mens is, begaan met "het lot van mens en dier" bovendien). Het onderzoek naar Rustom leidde eerder al naar een wapendepot in Bulgarije, en blijkt vooral duidelijk te maken dat de Europese tak van Hamas niet per se bestaat uit de krachtigste bommen in de gordel, schrijft de T op basis van dit rapport. Zo mopperde hij in een appgesprek met zijn bazen al eens dat het "moeilijk is om betrouwbare mensen te vinden", terwijl ook het vinden van wapens ingewikkeld bleek. De geweren in het eerder genoemde depot in Bulgarije waren "overdekt met roest"; een berg in een Pools bos verstopte wapens bleek zo goed verborgen dat Rustom en zijn makkers hem ondanks herhaaldelijke pogingen niet konden terugvinden. Hartstikke mooi natuurlijk dat de lokale afdelingen van Hamas bestierd worden door totale amateurs, al bieden in het verleden behaalde resultaten helaas geen garanties voor de toekomst.