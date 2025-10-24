#HeitingaOut

Op de een of andere manier doen voetbaljournalisten niet aan journalistiek, een traditie waar ESPN op indrukwekkende wijze mee breekt. 22 ingewijden lopen helemaal leeg over de monumentale pleuriszooi bij Ajax en die is: best groot. John Heitinga, die geen idee heeft wat hij de hele dag aan het doen is, blijkt te worden omringd door mensen die eveneens geen idee hebben wat ze de hele dag aan het doen zijn. Een greep:

Kan niets: assistent-trainer Frank Peerenboom (voorheen Jong Ajax)

"Na een teleurstellend seizoen met Jong Ajax, waarin de Amsterdamse beloften zeventiende eindigen in de Keuken Kampioen Divisie, is er onvrede over Peereboom. Het spel is te vaak ondermaats en Ajax vindt dat te weinig spelers zich onder Peereboom individueel doorontwikkelen in Jong Ajax. Bovendien schiet hij gedurende het seizoen verbaal meerdere keren op extreme wijze uit zijn slof tegen de Amsterdamse talenten. “Nu moet ik mij morgen weer bij Alex (Kroes, red.) verantwoorden voor jullie wanprestaties!”, kaffert hij meermaals richting Jong Ajax-spelers na nederlagen. Ook verwijt hij de talenten regelmatig dat zij het Ajax-shirt niet waard zijn en gebeurt het meerdere keren dat Peereboom twee uur voor de aftrap nog van basisopstelling wijzigt, logischerwijs leidend tot teleurstelling bij jongelingen die rekenden op een basisplek."

Kan eveneens niets: assistent-trainer Marcel Keizer

"Op tactisch vlak zijn er bij veel spelers twijfels over de capaciteiten van de staf, maar ook communicatief gaan er knullige dingen mis. Op de eerste voor media toegankelijke Ajax-training tijdens het trainingskamp in Zeist valt op hoe buitenlanders Josip Sutalo en Bertrand Traoré in het Nederlands instructies krijgen van Keizer en Peereboom. Bij een trainingsvorm leidt dit ertoe dat beiden na een uitleg niet weten welke kleur hesje zij aan moeten trekken. Even later, bij een oefenvorm waarin Ajax de opbouw traint, speelt Sutalo na uitrollen van doelman Jaros direct het middenveld in. Keizer schreeuwt hem toe dat dit pas na minstens drie passes is toegestaan, iets wat de Kroatische Sutalo uit de eerdere uitleg in het Nederlands ook niet heeft kunnen thuisbrengen."

Kan minder dan niets: John Gijsbert Alan Heitinga