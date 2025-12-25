Ja als je dan toch een heel jaar wil bespreken, dan kan dat natuurlijk het best met duider des vaderlands en vriend van de show Victor Vlam, want die heeft overal een gepeperde mening over die bij nadere inspectie ook nog eens goed onderbouwd en volledig uitgedacht is. Afijn, vandaag doen we de eerste zes maanden van 2025, morgen volgt de rest. Is namelijk best veel gebeurd afgelopen jaar en dat kunnen we niet met een schoon geweten in één klap over u uitstorten. Met onder andere: lintjesgate, Efteling-gate, de twaalfdaagse oorlog tussen Israël en Iran, de vermeende Hitlergroet van Elon Musk, de motie Piri, zegevierende Britse TERFS, de kolderieke val van het kabinet, Zelensky vs JD Vance, importtarieven, Nieuws van de Dag (had gewoon een NPO-programma kunnen en moeten zijn), en ga zo maar door.