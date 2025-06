De dag die je wist dat zou komen, is nu daadwerkelijk gekomen, een dag nadat je dacht dat-ie zou komen, dus zo beschouwd hebben ze het nog lang volgehouden. Iets minder dan een jaar stroop, klef en kots heeft verhoudingen op scherp gezet, maar geen zoden aan de dijk. De PVV, bekend van iets met islam en migratie, kreeg een minister van Asiel en Migratie, deed eigenlijk niets aan islam en migratie, en blaast nu dus het kabinet op, zodat het straks plots, magie, wel iets kan doen aan islam en migratie. Andere hoofdrolspelers likken hun wonden of verdwijnen van het podium. Dick Schoof gaat met pensioen, NSC zien we nooit meer terug, voor de BBB is vanaf nu de marge het hoogst haalbare. Wilders mag straks met Yeşilgöz en Timmermans (of Halsema?) gaan uitmaken wie het torentje krijgt. Ze dronken een glas, deden een plas, en alles werd een nog grotere teringzooi dan het al was. In november mogen we weer naar de stembus. De democratie is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen, want niemand - zeker niet deze lui - gaat het voor je doen.

Update 9:23 - Geert Wilders: "Geen handtekening voor onze asielplannen. Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord. PVV verlaat de coalitie."

Update 9:32 - Dilan Yeşilgöz: "Ik ben echt pissig."

Update 9:38 - Caroline van der Plas: "Roekeloos, Wilders levert Nederland uit aan links."

Update 9:46 - Geert Wilders: "Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland."

Update 9:49 - Caroline van der Plas: "Je hebt nota bene je eigen minister van Asiel en Migratie, ga aan het werk (...) Kom met goede voorstellen, dat is de taak van de minister. Die taak lag bij hem (...) Wat hij nu doet: hij zet niet Nederland op één, hij zet Geert Wilders op één, en dat neem ik hem heel kwalijk (...) Ik ben heel boos."

Update 10:04 - Henri Bontenbal: *murmelt wat*

Update 10:07 - Nicolien van Vroonhoven: "We hebben veel te bereiken met elkaar, inhoudelijk zijn dit de drie partijen waarmee we het zouden kunnen bewerkstelligen. Ik zit niet op een kabinetsval te wachten, helemaal niet."

Update 10:09 - Geert Wilders: "We konden niet anders. Ik heb de kiezer het strengste asielbeleid ooit beloofd, maar dat werd u niet gegund."

Update 10:11 - Nicolien van Vroonhoven: "Minderheidskabinet is zeker een optie. Dan heb je geen meerderheid in de Tweede Kamer, dus zal je echt moeten gaan buurten bij de oppositie."

Update 10:20 - Jimmy Dijk: "Nederland is bevrijd van een politieke gijzeling. Van rechtse ruziepartijen die niks voor elkaar krijgen (...) Met de SP was dit niet gebeurd."

Update 10:21 - Mirjam Bikker: "Wat een afgang dat Wilders zo makkelijk wegloopt. Opblazen is weer eens makkelijker dan opbouwen."

Update 10:22 - Rob Jetten: "Nederland stond ooit bekend als het land van vooruitgang – maar twee jaar lang stond Nederland stil."