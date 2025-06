Dit zat er natuurlijk aan te komen, want je kunt niet een week lang aan iedereen die het wil horen en aan iedereen die het niet wil horen vertellen dat het onmogelijk is om met iemand samen te werken en vervolgens doodleuk met diegene gaan samenwerken. Of nou ja, dat kan wel, als je bij een partij hoort die vaak het één zegt en het ander doet, bijvoorbeeld de VVD. Hoe dan ook, Dilan Yeşilgöz smijt in de Telegraaf de deur naar een nieuwe regering met de PVV dicht en trekt daarmee de deur naar GroenLinks-PvdA wagenwijd open: "Wilders stelt het persoonlijke eigen belang boven het landsbelang. Hij gaat nooit verantwoordelijkheid voor het land dragen, het leidt helemaal nergens naartoe." Daarmee is regeringsdeelname voor de PVV zo goed als onmogelijk en dwalen onze gedachten af naar de tragiek van nieuw-rechts en het verdriet van de democratie.

Nogmaals: het waren elf volstrekt zinloze maanden.