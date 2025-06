Het wordt weer ingewikkeld op 29 oktober. Omdat Dilan Yesilgöz de PVV heeft uitgesloten is een stem op de VVD dus geen stem op de PVV meer, maar juist een stem op GroenLinks-PvdA, wat dan weer een stem is op Tofik Dibi. Maar aan de andere kant is een stem op Geert Wilders een stem op Marjolein Faber wat een stem is op uw collega die maandag bij de koffieautomaat de grapjes van 'Even tot hier' komt navertellen. En een stem op Frans Timmermans is nu juist een stem op Yesilgöz, wat een stem op Rob Jetten is. Daarom is een stem op Rob Jetten weer een stem op Yesilgöz en dus een stem op Frans Timmermans. Een stem op Joost Eerdmans is dan weer een stem op Yesilgöz en daarmee een stem op Henri Bontenbal, terwijl een stem op Henri Bontenbal een stem is op Yesilgöz en dus een stem op Joost Eerdmans, behalve als Ingird Coenradie lijsttrekker wordt van JA21, dan is een stem op Coenradie juist weer een stem op Caroline van der Plas. Een stem op Caroline van der Plas is een stem op Mona Keijzer is een stem op Arnon Grunberg. Een stem op Jimmy Dijk is een stem op Geert Wilders is een stem op Dion Graus. Maar een stem op Esther Ouwehand is een stem op Nico Koffeman is een stem op Wolf Bram. Een stem op Mirjam Bikker is een stem op Jezus is een stem op Chris Stoffer. Een stem op Chris Stoffer is een stem op Jezus is een stem op Mirjam Bikker. Een stem op Stephan van Baarle is een stem op Recep Tayyip Erdoğan is een stem op Mark Rutte. Een stem op Gideon van Meijeren is een stem op Thierry Baudet is een stem op Pepijn van Houwelingen is een stem op Ralf Dekker is in ieder geval geen stem op Freek Jansen. Een stem op Laurens Dassen is een stem op Ursula von der Leyen is een stem op Wopke Hoekstra. Een stem op Nicolien van Vroonhoven komt waarschijnlijk van iemand die haar persoonlijk kent en dat is toch sympathiek. SNAPT U HET NOG? NEE? DAAROM HEBBEN WIJ NU: EEN PLAATJE.

PS Een stem op BVNL blijft gewoon een stem op de extraparlementaire fractie-Van Haga.