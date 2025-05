Hee maar dit is leuk. Tofik Dibi en Jerry Afriyie waren gisteren op een avondje in Utrecht om te klagen over dat GroenLinks-PvdA veel te rechts is. Daar is dan ook iemand van de NOS (bekend van de kritische berichtgeving over Frans Timmermans) bij, die ene 'Paul Smits' van het initiatief aan het woord laat. Nou is Paul een best veel voorkomende voornaam in Nederland en Smits een veel voorkomende achternaam, maar het is toch best toevallig dat je ook een GroenLinks-Statenlid met die naam hebt, die mei vorig jaar werd aangehouden omdat hij met de politie stond te vechten bij de UvA-rellen. Hoewel. Het zal wel niet dezelfde Paul Smits zijn, want dan had de NOS er dat als onafhankelijke en informerende omroep wel even bij gezegd.

Hoe dan ook, een beweging waar Tofik Dibi, Jerry Afriyie en deze Paul Smits de lijnen uitzetten, dat kan alleen maar een succes worden. Als wij de PvdA-GroenLinks waren, dan gaven we de sleutels van de partijkluis meteen aan deze lieden. Tofik minister van Asiel en Migratie, Jerry op het stikstofdossier en Paultje op Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-Amma Asante. Dit wordt geweldig. Teken LinksBoven bij het kruisje!