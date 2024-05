Mocht er nog iemand twijfelen aan de halfslachtigheid waarmee een partij als GroenLinks omgaat met mensen zoals totale GroenLinks-gek Paul Smits de personificatie van de HEL waar de PvdA zich in heeft gestort, twijfel niet meer. Nadat Paul Smits vorige week lekker stond mee te rellen tegen de politie heeft de partij besloten hem af te zetten als... vice-fractievoorzitter van de Gelderse Statenfractie. Die heeft in totaal vijf (5) leden, waarvan één de echte fractievoorzitter is en weer één ander lid Paul Smits zelf, dus dat was nou niet bepaald een fulltime baan. "In een verklaring zegt Smits 'dat het goed is om een pas op de plaats te maken omdat zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn werk in de politiek elkaar bemoeilijken'." Maar blijkbaar toch ook weer niet zo erg, want Smits blijft gewoon wel zitten als Statenlid. Benieuwd hoe hoog hij op de lijst komt bij de Tweede Kamerverkiezingen van eind 2024.