Amerikaantje spelen na 1 nacht subiet beeïndigd door Femkes knuppelmacht. Na de breek ziet u hoe drie bussen vol revolutionairen worden afgevoerd om daarna door het fascistische regime standrechtelijk vrijgelaten te worden. AT5 schrijft: "De eerste demonstranten die afgelopen nacht werden gearresteerd door de politie bij het tentenkamp op Roeterseiland zijn vrijgelaten. Hoe groot de groep demonstranten is, is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het om demonstranten waarvan de identiteit al door de politie is vastgesteld. Ze blijven nog wel verdachten in de zaak. Demonstranten waarvan de politie de identiteit nog niet weet, zitten op het moment nog vast."

In totaal zijn er zo'n 120 mensen aangehouden. Onder hen was dus ook GroenLinks-PvdA kanditaat-Kamerlid uit de intersectionele hel Paul Smits, zie helemaal onderaan.

Veel meer beeld na de breek, dit artikel wordt aangevuld.

Update 08:12 - UvA "Associate professor in political science at the University of Amsterdam, working on migration, citizenship, racism, gender, and family" Saskia Bonjour: "Mijn universiteit heeft de ME laten inzetten tegen haar eigen studenten. Ik heb even geen woorden." Ja, weet je Sas. Jij bent dus zeg maar eigenlijk het hele probleem: "She teaches mostly in the field of gender & politics and intersectionality. Her research focuses on the politics of migration (...) Research interests: Family migration."

Update 08:39 - Een agent liep gehoorschade op bij de ontruiming.

Update 10:53 - Elsevier sprak twee van de vijftien "joodse tegendemonstranten" die het tentenkamp met fakkels en Israëlische vlaggen binnendrongen. Het betreft een aanstaande- en oud-UvA-student. "We wilden met een tegengeluid komen. Bovendien zagen we dat dit niet echt een pro-Palestijns protest was, maar eerder een antisemitische demonstratie. Pure Jodenhaat. (...) We wilden niet vechten. Maar wel wilden we bewust onrust veroorzaken. Dat zou de politie, de gemeente en de universiteit misschien overhalen om iets te doen tegen deze wandemonstratie." Ook zij haalden hun inspiratie uit Amerika, maar dan de Cali Combat Jews die het UCLA-kamp belaagden. "We zagen dat in de Verenigde Staten op sommige campussen zulke tentenkampen wel twee weken lang werden getolereerd. Totdat er een tegendemonstratie kwam uit Joodse of pro-Israëlische hoek. Binnen een dag greep de politie daar in en veegde het tentenkamp en de demonstranten weg. Dat wilden we hier ook bereiken."