Eerst even het nieuws: die geldinzamelingsactie van die (hoe kan het anders) mediastrateeg tegen vrouwengeweld heeft inmiddels een fenomenale € 170.000 opgehaald. Het mooiste en het lelijkste van Nederland in een actie. Het mooiste: een machteloos land dat in een collectieve hang naar troost, veiligheid en genegenheid achter een initiatief gaat staan, want iedereen is vrouw, kent een vrouw, heeft een lieve moeder of zelfs een prachtige dochter, en al die vrouwen hebben weleens last gehad van vervelende mannen. Het lelijkste: bühneopportunisme en Claudia de Breij-ego-activisme van een grote groep BN'ers die leed wederom aangrijpen om de collectieve ziel te zalven, met wat deugpuntjes als inzet (je HOEFT niet altijd je bek open te trekken hoor Splinter Chabot, het DRAAIT niet altijd om jou hoor Victoria Koblenko), en daarnaast politiek opportunisme door die collectieve gevoelens te kapen met het oog op de verkiezingen. Dus niet alleen Geert Wilders die louter naar asielzoekers wijst, óók Frans Timmermans die dan weer helemáál niet naar asielzoekers wijst, maar zijn socialmediateam heeft opgedragen om in een serie weeïge tweets het monopolie op collectief vrouwenleed te claimen.

En dat brengt ons op: polarisatie. Er is een vrouw vermoord, een meisje, een dochter, en hoewel € 170.000 doet vermoeden dat het land een gezamenlijk front vormt door de angst die bij veel vrouwen kennelijk leeft, zit iedereen toch vooral vast in de ballenbak van het eigen gelijk. In dat spanningsveld tussen BENOEMEN en WEGKIJKEN zullen wij maar weer eens wat kastanjes uit het vuur halen.

JA, het geweld onder asielzoekers loopt de spuigaten uit. JA, er zijn maar weinig jonge mannelijke asielzoekers die bij de apotheek gaan werken - gemeenten maken zich zelfs 'grote zorgen' over hun criminele gedrag. NEE, lang niet ALLE asielzoekers zijn crimineel gestoord, en ze werken in je buurtwinkel, ze bakken koekjes, ze openen restaurants, ze doen vrijwilligerswerk. JA, er worden OOK vrouwen lastiggevallen door autochtone Nederlanders. JA, we mogen best kritisch kijken naar groeiende invloed en acceptatie van de islam in Nederland en de rol waarop er binnen die religie naar vrouwen wordt gekeken, zoals we dat ook blijven doen bij Staphorstiaans christendom. En JA, er is ook echt een keer een vrouw vermoord door een Friese boer - alleen in dit geval toevallig niet.

Waar we met z'n allen wél eendrachtig achter kunnen staan: schmieren over architecten en stedenbouwkundigen is je reinste Bassie en Adriaan-wetenschap en de kreet 'Wij eisen de nacht op' tonen op snelwegmasten is volstrekt zinloos.