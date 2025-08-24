€ 170.000 voor 'Wij eisen de nacht op'
Update - Bijna € 250k al
Eerst even het nieuws: die geldinzamelingsactie van die (hoe kan het anders) mediastrateeg tegen vrouwengeweld heeft inmiddels een fenomenale € 170.000 opgehaald. Het mooiste en het lelijkste van Nederland in een actie. Het mooiste: een machteloos land dat in een collectieve hang naar troost, veiligheid en genegenheid achter een initiatief gaat staan, want iedereen is vrouw, kent een vrouw, heeft een lieve moeder of zelfs een prachtige dochter, en al die vrouwen hebben weleens last gehad van vervelende mannen. Het lelijkste: bühneopportunisme en Claudia de Breij-ego-activisme van een grote groep BN'ers die leed wederom aangrijpen om de collectieve ziel te zalven, met wat deugpuntjes als inzet (je HOEFT niet altijd je bek open te trekken hoor Splinter Chabot, het DRAAIT niet altijd om jou hoor Victoria Koblenko), en daarnaast politiek opportunisme door die collectieve gevoelens te kapen met het oog op de verkiezingen. Dus niet alleen Geert Wilders die louter naar asielzoekers wijst, óók Frans Timmermans die dan weer helemáál niet naar asielzoekers wijst, maar zijn socialmediateam heeft opgedragen om in een serie weeïge tweets het monopolie op collectief vrouwenleed te claimen.
En dat brengt ons op: polarisatie. Er is een vrouw vermoord, een meisje, een dochter, en hoewel € 170.000 doet vermoeden dat het land een gezamenlijk front vormt door de angst die bij veel vrouwen kennelijk leeft, zit iedereen toch vooral vast in de ballenbak van het eigen gelijk. In dat spanningsveld tussen BENOEMEN en WEGKIJKEN zullen wij maar weer eens wat kastanjes uit het vuur halen.
JA, het geweld onder asielzoekers loopt de spuigaten uit. JA, er zijn maar weinig jonge mannelijke asielzoekers die bij de apotheek gaan werken - gemeenten maken zich zelfs 'grote zorgen' over hun criminele gedrag. NEE, lang niet ALLE asielzoekers zijn crimineel gestoord, en ze werken in je buurtwinkel, ze bakken koekjes, ze openen restaurants, ze doen vrijwilligerswerk. JA, er worden OOK vrouwen lastiggevallen door autochtone Nederlanders. JA, we mogen best kritisch kijken naar groeiende invloed en acceptatie van de islam in Nederland en de rol waarop er binnen die religie naar vrouwen wordt gekeken, zoals we dat ook blijven doen bij Staphorstiaans christendom. En JA, er is ook echt een keer een vrouw vermoord door een Friese boer - alleen in dit geval toevallig niet.
Waar we met z'n allen wél eendrachtig achter kunnen staan: schmieren over architecten en stedenbouwkundigen is je reinste Bassie en Adriaan-wetenschap en de kreet 'Wij eisen de nacht op' tonen op snelwegmasten is volstrekt zinloos.
Hee kijk nou, de driftig door alle femicidefanatici rondgepompte s̶t̶e̶l̶l̶i̶n̶g̶ fabel dat Nederland op het gebied van femicide 'in de top 3 van Europa' zou staan blijkt helemaal niet te kloppen.— Denkjewel (@Denkjewel) August 22, 2025
Even corrigeren dames! https://t.co/bfbcXQsyqz
Welja
1/ Mannen uit typische asielherkomstlanden plegen 4 tot 20 keer vaker een seksueel misdrijf dan autochtone mannen👇— Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) August 23, 2025
Bron: Migratiemagneet Nederland blz. 322, https://t.co/yO2yUPCuVx
Steun mijn werk: https://t.co/AODDQKjGRq pic.twitter.com/psBtWCuUmx
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
QUIZ. Wat is volgens Trouw-columnist 'de grootste oorlog die er woedt'?
WELKE allesverslindende hartverscheurend trieste oorlog?
Pool Miroslaw C. dreigde keel ex-vriendin door te snijden met schaar, moet 4 maanden zitten
Verweer: 'Ik kan niet tegen wodka'
Heftig fragment. Kempi bedreigt babymoeder opnieuw met de dood, kondigt gezinsdrama aan
“Ik ben Kempi hè. Iedereen weet het. Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders (…) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kanker handen (…) Het wordt een familiedrama," Jerreley Slijger, 21-07-2025.
Wie zijn slechter: mannen of vrouwen?
Het antwoord op vraag 2 in het Stamcafé. En stel vraag 3 in de comments.
Bijna helft jonge vrouwen fietst of loopt andere route in eigen buurt voor "eigen veiligheid"
Eigen veiligheid schijnt ertoe te doen
Stuur Karin Bloemen alsjeblieft naar het front
Herinstalleer het patriarchaat NU
LIVE EK Vrouwenvoe... eh... EK VOETBAL. Oranje Leeuwinnen tegen Drakinnen uit Wales
Vrouwenvoetbal, het beste voetbal dat er is