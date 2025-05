Staat in NRC en dus is het zelfs in de grachtengordel waar

Het is crimineel ongezellig in Nederland, vinden minderjarige Syrische asielzoekers, en het staat zowaar in NRC dus dat gaat in bepaalde delen van de samenleving voor kortsluiting zorgen. "Verschillende overheidsinstanties maken zich grote zorgen over Syrische minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Een deel van hen is betrokken bij diefstallen, (drugs)overlast en georganiseerde vechtpartijen verspreid over Nederland. Burgemeesters van Groningen en Utrecht hebben aan het ministerie van Asiel en Migratie extra hulp gevraagd voor deze doelgroep, om te voorkomen dat ze verder afglijdt, vertellen ze tegen NRC."

Nou moe. Ons is altijd verteld dat er vooral hoogopgeleide apothekers uit Aleppo komen, maar het blijken vooral criminelen. De helft van de boys op de Top X-lijst voor overlastgevers komt uit Syrië. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma: "Ze zijn wekelijks betrokken bij winkeldiefstallen, intimidatie, drugsgebruik, vechtpartijen. Er worden rooftochten georganiseerd. Afgelopen weken hebben we weer enorm moeten opschalen in politie-inzet en boa-toezicht." Dat zal wel weer een paar boze tweetjes opleveren! Het PvdA'erigste gelul in het stuk is dat er een gebrek is aan 'pedagogische aandacht' en dat het ligt aan de opvanglocaties, terwijl het COA en Nidos heel erg druk blijven met wegkijken. Maar goed, die Marjolein Faber, die is ook erg he.

Foto: niet de apothekers in het verhaal