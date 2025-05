De koortsdroomvlucht wordt met de dag heviger. Nu is er weer een DONEERACTIE opgezet om zielige azc'ers alsnog naar de Efteling te laten gaan. Terwijl ze toch genoeg geld halen uit al die portemonnees die ze stele... HUUU GRAPJE! Wel typisch Nederlands: asielzoekers worden uit voorzorg een dagje naar elders gebracht omdat het anders weer uit de klauwen giert en meteen bloedt zalvend Nederland de emopamper vol. Terwijl het COA gewoon heel veel cash vangt. Miljarden. Betaald door het ministerie van Asiel & Migratie en door het ministerie van Buitenlandse Zaken - dus betaald door ú. En heus, soms gaan die asielzoekers dan lekker een dagje weg, naar een pretpark of een dierentuin, of doen ze iets cultureels, of gaan ze op pad met lieden van de kerk of een of ander goed doel of vrijwilligers van de lokale gemeenschap. DUS JA. Héél leuk en dapper en mooi en knap dat iedereen een paar euro doneert om asielzoekers een dagje uit te bezorgen. Maar het slaat natuurlijk nergens op.

Update - Hee slaat inderdaad nergens op, een ton opgehaald maar COA zegt zelf: niet nodig.