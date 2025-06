Schrijnend verhaal over hoe Syrische handophouders de Nederlandse gratisgeldmachine op volle toeren laten draaien: tientallen asielzoekers die een woning of appartement KRIJGEN en deze vervolgens voor een schijntje kunnen huren, verhuren de boel voor veel geld illegaal onder. Nu is het al zo krom als een hoepel dat statushouders in onze vercrackte woningmarkt met wuivende palmbladeren naar de voorste linie van de wachtrij worden begeleid, maar dat ze hun appartementjes en studio's vervolgens voor veel te veel geld weer onderverhuren via Arabische Facebookgroepen maakt het wel heel erg wrang. "Sommigen zeggen al langer dan vijf jaar in Nederland te zijn en hebben daarom mogelijk ook een Nederlands paspoort. Een andere man verruilde pas drie maanden geleden zijn bed op een azc voor een studio van een woningcorporatie en wil die nu al onderverhuren. Waar hij dan zelf gaat wonen? 'Dat is niet jouw probleem, zuster'." Uitkeringen, Mieles, paspoorten, huizen die ze illegaal kunnen onderverhuren - waarmee kunnen we ze eigenlijk nog meer pamperen? Toegangskaartjes voor de Efteling misschien?