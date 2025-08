Het COA en een Somalisch gezin, bestaande uit een moeder en acht(!) kinderen, zijn verwikkeld in een juridische strijd met als inzet: UITZETTING. Niet uit Nederland maar uit het azc in Utrecht. De moeder weigerde afgelopen jaar tweemaal een woning in Bunschoten, omdat die volgens haar te ver van Utrecht vandaan zou liggen. Haar zoon, die kampt met een hersenaandoening, zit daar in 5 havo van de volwasseneopleiding en zou dan maar liefst 1,5 uur moeten reizen - te lang volgens de vrouw. De COA-advocaat liet gisteren tijdens het kort geding weten de aangeboden woning passend te vinden en concludeerde: "dat ook Bunschoten valt onder de directe omgeving van Utrecht". Er zijn wel vaker problemen met grote gezinnen van asielzoekers en soms worden ze na weigering inderdaad uit het azc gezet. Derhalve is het een stuk handiger als mevrouw zelf op zoek gaat naar een geschikte woning. Wij raden Blaricum aan: dat ligt niet ver van Utrecht en is prettiger wonen dan in bijvoorbeeld Amsterdam. 14 augustus uitspraak.