Ja dat krijg je er nou van. De Eritrese vluchteling die een GEKREGEN WONING weigerde wegens te klein & geen gouden wc-pot, en daarom in het asielzoekerscentrum Luttelgeest moest blijven, mag uit het azc worden gezet. Kind mogelijk naar pa, vrouw in de noodmodus van het COA, allemaal gedoe. We leven hier natuurlijk niet in een of ander derdewereldland dus we doen nog een ultieme oproep: geef deze mevrouw in godsnaam een vrijstaand huis, of in ieder geval een twee-onder-een-kapwoning, een kant en klaar voor- en achtertuintje inclusief tuinman, gelegen in een buurt waar iedereen D66 of hoger stemt, alle voorzieningen op minder dan 3 km afstand, minimaal 110 m2, drie slaapkamers, twee badkamers, gesloten keuken met inductiekookplaat, BORA-afzuiging, grote oven, en natuurlijk een gouden pleepot, volledig gemeubileerd, alle gemeentelijke belastingen en water betaald, KPN-abonnement, onbeperkt data, iPhone 15, laadpaal + auto, NS-Business Card,Pathé-abonnement, Netflix en Videoland en HBO en Disney voor de kleine, een Luxman L-505uXII met B&W-speakers en iedere ochtend een ontbijt- en fruitmandje voor de deur. Of is dat allemaal weer te veel gevraagd?