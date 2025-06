Haaksbergen speelt meteen in op de nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn: in het Overijsselse dorp willen ze namelijk ondanks dat er al plannen lagen GEEN nieuw azc, en daarmee leggen ze die vermaledijde Spreidingswet, die gemeenten juist asielopvang oplegt, naast zich neer. Nou net als het land stuurloos is, nu durven ze wel. Wat een ongekende rebellie! In De T. (nieuwe app is terrble) staat: "Een dag na die wensenlijst (de tien punten van Wilders, red.) was er een informatieavond voor omwonenden van een mogelijke asielopvang in Haaksbergen. Volgens de gemeente hebben de uitlatingen van Wilders 'geleid tot onrust, onduidelijkheid en verzet onder inwoners'. Ook is er weinig interesse om gebouwen beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Daarom heeft Haaksbergen 'besloten een pas op de plaats te maken'." En zo krijgt Geert Wilders EEN DAG nadat hij niet meer aan de macht is meer voor elkaar dan in de 11 maanden dat hij het wel was.