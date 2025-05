Vorige week was er eerst een tweet. Toen een aankondiging. En nu een persconferentie. De PVV is namelijk helemaal klaar met de PVV-regering en wil nu wel eindelijk een keer wat doen aan de migratie. Het plan heeft ook een titel, namelijk 'De grens bereikt', vermoedelijk omdat Wilders vindt dat de grens bereikt is en hij er daarom voor wil zorgen dat veel minder mensen de grens bereiken, en als ze de grens dan bereiken, dat ze dan weer omkeren. We gaan het: zien.

UPDATE: Wilders wil grenzen dicht voor asielzoekers, extra grensbewaking met Landmacht en reservisten, een stop op gezinshereniging, statushouders uit AZC's zetten, 60.000 Syriërs terug naar Syrië, geen enkel AZC erbij, Spreidingswet en voorrang statushouders intrekken, sneller criminele vreemdelingen uitzetten, illegaal verblijf strafbaar stellen, criminelen met dubbele nationaliteit uitzetten, harder optreden politie en dat allemaal in een paar weken.

UPDATE: Wilders noemt zijn plan "geen dictaat, maar niet vrijblijvend". Hij benadrukt dat hij vooral wil dat de besluiten snel genomen worden, het kan bij sommige maatregelen wel langer duren om ze uit te voeren.