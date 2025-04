Het is al de hele week BAL in België met voorbeschouwingen, en voorbeschouwingen, en voorbeschouwingen, en interviews, en voorbereidingskoersen die ook weer voorbeschouwingen hadden, en podcasts, en voorspellingen, en gidsen, en schema's, en meningen, en welk bier je precies moet drinken en waar en dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Dus om met dat laatste te beginnen: om 10.00 uur een Brugse Zot, het huispils is Maes (The Sound of Maes), bij iedere beklimming van de Oude Kwaremont drinkt u een Kwaremontje en verder kunt u voor de grote lijnen dit (PDF) schema aanhouden. Dan de koers: de belangrijkste (?) eendagswedstrijd van het jaar over al die beroemde bergjes in het Vlaamse land: de Oude Kwaremont, de Koppenberg, de Paterberg, de Taaienberg, de Kruisberg, enzovoorts. Metinclusief alle grote namen op de fiets: Mathieu van der Poel vs. Tadej Pogacar vs. Wout van Aert. Gewoon lekker op tijd voor de tv, lekker veel bier drinken, Samantha naar de Hornbach sturen om betonmortel te halen of wat ze dan ook van plan is, de poten omhoog en naar het scherm schreeuwen dat uw favoriet moet eens moet 'doorfietsen'. Stijlloze voorspelling: hup Mathieu!

Update - Gevallen. Zonder erg

Update - AANVAL POGACAR OP TWEEDE KWARE. Er kunnen er vier mee. De grote namen: Van der Poel, Van Aert, Jorgensen, Pedersen